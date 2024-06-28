Кузнецова Ирина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: Матвей Андреевич
Мать: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1954 ст.
Сын: Кузнецов Исидор Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович
Шебаршино, Можайский, Московская область
в 1855 году Переехали в Настасьино
Смерть
Неизвестно