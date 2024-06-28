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Кузнецова Ирина Матвеевна

Место рождения

Маклаково, Можайский, Московская область

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Матвей Андреевич

Мать: Анна Михайловна

Маклаково, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1954 ст.

Сын: Кузнецов Исидор Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович

Шебаршино, Можайский, Московская область
в 1855 году Переехали в Настасьино
Смерть
Неизвестно

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