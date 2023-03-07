Киселевъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Киселевъ Иванъ
Мать: Киселева Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Салманида
Мать ребёнка: Кисилева Оксинья
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Кисилева Оксинья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Кисилева Оксинья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Киселевъ Алексей
Мать ребёнка: Кисилева Оксинья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Кисилева Оксинья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Киселевъ Антонъ
Мать ребёнка: Кисилева Оксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кисилева Оксинья