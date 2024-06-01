Швынденкова (Вишнякова) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиПосле 1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: Вишняков Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1919
Дочь: Кащеева (Швынденкова) Таисья Петровна
Отец ребёнка: Швынденков Петр Евстигнеевич
Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921
Сын: Швынденков Михаил Петрович
Отец ребёнка: Швынденков Петр Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Софья Петровна
Отец ребёнка: Швынденков Петр Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Швынденков Петр Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Цветнова (Швынденкова) Нина Петровна
Отец ребёнка: Швынденков Петр Евстигнеевич
Смерть
После 1954