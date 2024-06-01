Швынденкова (Вишнякова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швынденкова (Вишнякова) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

После 1954

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: Вишняков Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швынденков Петр Евстигнеевич

Рождение ребёнка
27.11.1919

Дочь: Кащеева (Швынденкова) Таисья Петровна

Отец ребёнка: Швынденков Петр Евстигнеевич

Ивановка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Сын: Швынденков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Швынденков Петр Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Софья Петровна

Отец ребёнка: Швынденков Петр Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Швынденков Петр Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Цветнова (Швынденкова) Нина Петровна

Отец ребёнка: Швынденков Петр Евстигнеевич

Смерть
После 1954

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