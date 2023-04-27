van Kleef Valkenburg Diederik II — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvan Kleef Valkenburg Diederik II

van Kleef Valkenburg Diederik II

Место рождения

Sittard, Limburg, Netherlands

Дата рождения

1221

Дата смерти

14.10.1268

Пол

Мужской

Отец

Около 1170 г.р.

Мать

Около 1180 г.р.

Жена

Около 1225 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1221

Отец: Van Kleef - Heinsberg Dietrich

Мать: Von Kleve Beatrix

Sittard, Limburg, Netherlands
Бракосочетание
11.01.1246

Жена: Van Limburg Bertha

Рождение ребёнка
1253

Сын: Van Valkenburg Walram En

Мать ребёнка: Van Limburg Bertha

Sittard, Limburg, Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
Heer van Valkenburg
Смерть
14.10.1268
Cologne, North Rhine-Westphalia Germany
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close