van Kleef Valkenburg Diederik II
Место рожденияSittard, Limburg, Netherlands
Дата рождения1221
Дата смерти14.10.1268
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1221
Отец: Van Kleef - Heinsberg Dietrich
Мать: Von Kleve Beatrix
Sittard, Limburg, Netherlands
Бракосочетание
11.01.1246
Жена: Van Limburg Bertha
Рождение ребёнка
1253
Мать ребёнка: Van Limburg Bertha
Sittard, Limburg, Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
Heer van Valkenburg
Смерть
14.10.1268
Cologne, North Rhine-Westphalia Germany