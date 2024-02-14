Свиридкина (Никитина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридкина (Никитина) Мария

Место рождения

Лучки, Тульская, Россия

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Сергеевич Никита

Мать: Сергеевич (Матвеева) Ирина Павловна

Бракосочетание
21.02.1918

Муж: Свиридкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.11.1925

Дочь: Мазитова (Свиридкина) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Свиридкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Свиридкина Виктор

Отец ребёнка: Свиридкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1943

Дочь: (Свиридкина) Александра

Отец ребёнка: Свиридкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Свиридкина Николай

Отец ребёнка: Свиридкин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Свиридкина Владимир

Отец ребёнка: Свиридкин Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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