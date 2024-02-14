Свиридкина (Никитина) Мария
Место рожденияЛучки, Тульская, Россия
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
21.02.1918
Рождение ребёнка
18.11.1925
Дочь: Мазитова (Свиридкина) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Свиридкин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Свиридкина Виктор
Отец ребёнка: Свиридкин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1943
Дочь: (Свиридкина) Александра
Отец ребёнка: Свиридкин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Свиридкина Николай
Отец ребёнка: Свиридкин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Свиридкина Владимир
Отец ребёнка: Свиридкин Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно