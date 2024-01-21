Сурнин Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1961
Отец: Сурнин Алексей Георгиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сурнина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сурнин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана