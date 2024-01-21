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Сурнин Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1961

Отец: Сурнин Алексей Георгиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сурнина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурнин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сурнин Никита Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

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