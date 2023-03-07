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Неонила

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Место рождения

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Матвей

Мать: Василиса

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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