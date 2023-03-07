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Неонила
Неонила
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Место рождения
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Дата рождения
1846
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Матвей
1821 г.р.
Мать
Василиса
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
SV
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Матвей
Мать:
Василиса
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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