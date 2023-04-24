(Кувыркина) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения20.11.1898
Дата смерти14.01.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1898
Крещение
21.11.1898
Восприемники: Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянина Алексея Константинова Кувыркина сын Михаил Алексеев и крестьянская девица Мария Александрова Жирякова. Таинство соверш... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1902
Причина смерти: от скарлатины | Смерть в возрасте 3 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.103об-104, запись 1
Похороны
15.01.1902
Погребение совершал местной Тихвинской единоверческой церкви священник Александр Торопов с исправляющим должность псаломщика Иваном Шишаковым на приходском кладбище означенной церкви. ГКУ ЯО ГАЯО ф.23... Показать все