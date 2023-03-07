Костюк Татьяна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Костюк Анисим
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Надежда Анисимовна
Отец ребёнка: Костюк Анисим
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Агрипина Анисимовна
Отец ребёнка: Костюк Анисим
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Костюк Анисим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костюк Анисим
Смерть
Неизвестно