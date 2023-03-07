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Костюк Татьяна

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Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Костюк Илья Анисимович

Отец ребёнка: Костюк Анисим

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Надежда Анисимовна

Отец ребёнка: Костюк Анисим

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Агрипина Анисимовна

Отец ребёнка: Костюк Анисим

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Костюк Фёдор Анисимович

Отец ребёнка: Костюк Анисим

Переяслав, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюк Анисим

Смерть
Неизвестно
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