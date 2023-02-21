Бурьягина Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1940
Сын: Бурьягин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Бурьягин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурьягина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Бурьягин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурьягин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Бурьягин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурьягина Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Бурьягин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурьягин Алексей
Смерть
Неизвестно