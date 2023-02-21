Бурьягина Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурьягина Феодосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1940

Сын: Бурьягин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Бурьягин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурьягина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Бурьягин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурьягин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Бурьягин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурьягина Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Бурьягин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурьягин Алексей

Смерть
Неизвестно
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