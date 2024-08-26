Мартемьянова Федосья Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти28.06.1866 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Мартемьянов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Матфей Васильевич
Смерть
28.06.1866 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 54, Л.600об. | От поражения молнией.