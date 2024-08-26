Мартемьянова Федосья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова Федосья Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

28.06.1866 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Матфей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Мартемьянов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Матфей Васильевич

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
28.06.1866 ст.
Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Фонд № 29. Оп.25. Д. 54, Л.600об. | От поражения молнией.

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