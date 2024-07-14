Редких Константин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРедких Константин

Редких Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редких (Пашкова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Редких (Пашкова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1955

Дочь: Зверева (Редких) Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Редких (Пашкова) Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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