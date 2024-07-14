Редких (Пашкова) Нина Ивановна 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРедких (Пашкова) Нина Ивановна

Редких (Пашкова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Пашков Иван Иннокентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Редких Константин

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редких Константин

Рождение ребёнка
05.12.1955

Дочь: Зверева (Редких) Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Редких Константин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.