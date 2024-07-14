Редких (Пашкова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Пашков Иван Иннокентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Редких Константин
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Редких Константин
Рождение ребёнка
05.12.1955
Дочь: Зверева (Редких) Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Редких Константин
Смерть
Неизвестно