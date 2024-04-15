Бугаец Пантелеймон Лукьянович
Место рождения
Дата рождения27.07.1898 ст.
Дата смерти18.01.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1898 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z9-X?i=95&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
28.07.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
18.01.1899 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96T-4?i=58&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
19.01.1899 ст.
на кладбище д. Кровной