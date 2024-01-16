Корзникова Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Корзников Аполлинарий Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Дмитриевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Корзников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Дмитриевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Корзников Конон Иванович

Отец ребёнка: Корзников Иван Дмитриевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Нонна Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Дмитриевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Харисса Ивановна

Отец ребёнка: Корзников Иван Дмитриевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Иван Дмитриевич

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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