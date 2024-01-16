Корзникова Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Сын: Корзников Аполлинарий Иванович
Отец ребёнка: Корзников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Корзников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Корзников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Корзников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Нонна Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Харисса Ивановна
Отец ребёнка: Корзников Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно