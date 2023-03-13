Крыгинъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгинъ Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Крыгинъ Варфоломей

Мать: Крыгина Анастасия

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