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Крыгинъ Григорий
Крыгинъ Григорий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1868
Пол
Мужской
Отец
Крыгинъ Варфоломей
1833 г.р.
Мать
Крыгина (Ковригина) Анастасия
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец:
Крыгинъ Варфоломей
Мать:
Крыгина Анастасия
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