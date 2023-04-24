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Попов Дорофей Кузьмич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.06.1883

Дата смерти

30.04.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1883

Отец: Попов Кузьма Прохорович

Мать: Попова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
18.05.1909

Жена: Попова Ирина Евстафьевна

Рождение ребёнка
12.02.1910

Сын: Попов Архип Дорофеевич

Мать ребёнка: Попова Ирина Евстафьевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Попов Андрей Дорофеевич

Мать ребёнка: Попова Ирина Евстафьевна

Рождение ребёнка
13.08.1913

Дочь: Мария Дорофеевна

Мать ребёнка: Попова Ирина Евстафьевна

Рождение ребёнка
18.02.1915

Дочь: Евдокия Дорофеевна

Мать ребёнка: Попова Ирина Евстафьевна

Рождение ребёнка
11.04.1917

Сын: Попов Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: Попова Ирина Евстафьевна

Рождение ребёнка
01.03.1921

Сын: Попов Федор Дорофеевич

Мать ребёнка: Попова Ирина Евстафьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.1922
Причина смерти: туберкулез
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