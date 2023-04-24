Попов Дорофей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения04.06.1883
Дата смерти30.04.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1883
Отец: Попов Кузьма Прохорович
Мать: Попова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
18.05.1909
Жена: Попова Ирина Евстафьевна
Рождение ребёнка
12.02.1910
Мать ребёнка: Попова Ирина Евстафьевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Попова Ирина Евстафьевна
Рождение ребёнка
13.08.1913
Дочь: Мария Дорофеевна
Мать ребёнка: Попова Ирина Евстафьевна
Рождение ребёнка
18.02.1915
Дочь: Евдокия Дорофеевна
Мать ребёнка: Попова Ирина Евстафьевна
Рождение ребёнка
11.04.1917
Мать ребёнка: Попова Ирина Евстафьевна
Рождение ребёнка
01.03.1921
Мать ребёнка: Попова Ирина Евстафьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.1922
Причина смерти: туберкулез