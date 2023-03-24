Pesonen (Pesonen) Anna Antintytär
Место рожденияKiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения01.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1859
Отец: Pesonen Antti Juhonpoika
Мать: Pesonen Liisa Mikontytär
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно