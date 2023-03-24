Pesonen (Pesonen) Anna Antintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pesonen (Pesonen) Anna Antintytär

Место рождения

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

01.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1831 г.р.

Муж

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1859

Отец: Pesonen Antti Juhonpoika

Мать: Pesonen Liisa Mikontytär

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rosilainen Juho Pekanpoika

Смерть
Неизвестно
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