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Булкин Яков Феофилактов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булкин Феофилакт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1894 ст.

Сын: Булкин Феодор Яковлевич

Мать ребёнка: Булкина Вера Григорьева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.04.1900 ст.

Сын: Булкин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Булкина Вера Григорьева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.11.1902 ст.

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Булкина Вера Григорьева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булкина Вера Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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