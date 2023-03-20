Булкин Яков Феофилактов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булкин Феофилакт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1894 ст.
Мать ребёнка: Булкина Вера Григорьева
Рождение ребёнка
18.04.1900 ст.
Мать ребёнка: Булкина Вера Григорьева
Рождение ребёнка
16.11.1902 ст.
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Булкина Вера Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булкина Вера Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно