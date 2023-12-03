Соколов Василий Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов (Хазов) Игнатий Лукич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
1893
Ратник ополчения 1го разряда
Рождение ребёнка
16.01.1893
Дочь: Соколова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Ольга Платоновна
Рождение ребёнка
23.09.1896 ст.
Дочь: (Соколова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Ольга Платоновна
Рождение ребёнка
29.10.1899
Сын: Соколов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Ольга Платоновна
Рождение ребёнка
23.08.1904
Дочь: Соколова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Ольга Платоновна
Смерть
Неизвестно