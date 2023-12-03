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Соколов Василий Игнатьевич

Место рождения

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов (Хазов) Игнатий Лукич

Мать: не указана

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Ольга Платоновна

Военная служба
1893
Ратник ополчения 1го разряда
Рождение ребёнка
16.01.1893

Дочь: Соколова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Ольга Платоновна

Рождение ребёнка
23.09.1896 ст.

Дочь: (Соколова) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Ольга Платоновна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.10.1899

Сын: Соколов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Ольга Платоновна

Рождение ребёнка
23.08.1904

Дочь: Соколова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Ольга Платоновна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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