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Шерстневъ Дементій

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

31.10.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1862

Отец: Шерстневъ Артемій

Мать: Шерстнева Акулина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Шерстневъ Кирилъ

Мать ребёнка: Шерстнева Прасковья

Рождение ребёнка
20.03.1895

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шерстнева Прасковья

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1898

Сын: Шерстневъ Иванъ

Мать ребёнка: Шерстнева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстнева Прасковья

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