Шерстневъ Дементій
Место рождения
Дата рождения31.10.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1862
Отец: Шерстневъ Артемій
Мать: Шерстнева Акулина
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шерстневъ Кирилъ
Мать ребёнка: Шерстнева Прасковья
Рождение ребёнка
20.03.1895
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шерстнева Прасковья
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1898
Сын: Шерстневъ Иванъ
Мать ребёнка: Шерстнева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шерстнева Прасковья