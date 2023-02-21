Соловьев Алексей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Алексей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.2014

Дочь: Соловьева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Широкшина Ольга

Рождение ребёнка
12.04.2020

Дочь: Соловьева Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Широкшина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкшина Ольга

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