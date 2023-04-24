Кузьмина Евфросинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Евфросинья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1738
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Кузьмин Степан Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Яковлевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1796

Муж: Кузьмин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Кузьмин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Яковлевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Кузьмин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Яковлевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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