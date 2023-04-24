Кузьмина Евфросинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1738
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Яковлевич
Бракосочетание
До 1796
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно