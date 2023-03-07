Нестеров Егор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нестеров ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.01.1851
Дочь: Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Павлова Прасковья Нестерова
Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
1858
Сын: Нестеров Василий Егорович
Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
1861
Сын: Нестеров Гавриил Егорович
Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
10.04.1862
Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
1870
Сын: Нестеров Феофилакт (Феофан) Егорович
Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1888