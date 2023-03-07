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Нестеров Егор

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нестеров ?

Мать: ?

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1851

Дочь: Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ильинична

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Павлова Прасковья Нестерова

Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ильинична

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Нестеров Василий Егорович

Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ильинична

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Нестеров Гавриил Егорович

Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ильинична

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1862

Сын: Нестеров Семен Егорович

Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ильинична

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Нестеров Феофилакт (Феофан) Егорович

Мать ребёнка: Нестерова Дарья Ильинична

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Дарья Ильинична

Смерть
До 1888
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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