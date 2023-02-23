Нестерова Дарья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Дарья Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

13.05.1896

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1851

Дочь: Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Нестеров Егор

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Павлова Прасковья Нестерова

Отец ребёнка: Нестеров Егор

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Нестеров Василий Егорович

Отец ребёнка: Нестеров Егор

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Нестеров Гавриил Егорович

Отец ребёнка: Нестеров Егор

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1862

Сын: Нестеров Семен Егорович

Отец ребёнка: Нестеров Егор

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Нестеров Феофилакт (Феофан) Егорович

Отец ребёнка: Нестеров Егор

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Егор

Смерть
13.05.1896
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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