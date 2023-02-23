Нестерова Дарья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти13.05.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1851
Дочь: Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Нестеров Егор
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Павлова Прасковья Нестерова
Отец ребёнка: Нестеров Егор
Рождение ребёнка
1858
Сын: Нестеров Василий Егорович
Отец ребёнка: Нестеров Егор
Рождение ребёнка
1861
Сын: Нестеров Гавриил Егорович
Отец ребёнка: Нестеров Егор
Рождение ребёнка
10.04.1862
Отец ребёнка: Нестеров Егор
Рождение ребёнка
1870
Сын: Нестеров Феофилакт (Феофан) Егорович
Отец ребёнка: Нестеров Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестеров Егор
Смерть
13.05.1896