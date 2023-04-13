Квитка Антонина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1910
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Квитка Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
09.05.1912
Отец ребёнка: Квитка Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
09.12.1913
Сын: Квитка Александр Иванович
Отец ребёнка: Квитка Иван Поликарпович
Рождение ребёнка
До 1921
Отец ребёнка: Квитка Иван Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно