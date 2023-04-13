Квитка Антонина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квитка Антонина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1910

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Квитка Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
09.05.1912

Сын: Квитка Николай Иванович

Отец ребёнка: Квитка Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
09.12.1913

Сын: Квитка Александр Иванович

Отец ребёнка: Квитка Иван Поликарпович

Рождение ребёнка
До 1921

Сын: Квитка Андрей Иванович

Отец ребёнка: Квитка Иван Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квитка Иван Поликарпович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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