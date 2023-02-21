Воробьев Павел Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Павел Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.2013

Сын: Воробьев Глеб Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.2016

Сын: Воробьев Семен Павлович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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