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Женский

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Агрипина Павлова

Отец ребёнка: Павел

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Павел

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Терещенкова Ольга Павлова

Отец ребёнка: Павел

д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Павел

д.Старое Дворище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Терещенков Илья Павлович

Отец ребёнка: Павел

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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