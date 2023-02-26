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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Агрипина Павлова
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Терещенкова Ольга Павлова
Отец ребёнка: Павел
д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1893
Сын: Тимофей Павлов
Отец ребёнка: Павел
д.Старое Дворище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1899
Отец ребёнка: Павел