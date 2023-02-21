Друцкая-Соколинская Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Друцкий-Соколинский Егор Викентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Гессе Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Друцкий-Соколинский Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Рождение ребёнка
1843
Сын: Друцкий-Соколинский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно