Друцкая-Соколинская Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая-Соколинская Александра Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Друцкий-Соколинский Егор Викентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Гессе Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Друцкий-Соколинский Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Друцкий-Соколинский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Друцкий-Соколинский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкий-Соколинский Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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