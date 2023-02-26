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Василий Иванов

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Место рождения

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: ?

Мать: ?

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

Рождение ребёнка
25.04.1831

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1832

Сын: Евсигней Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Пётр

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

Смерть
Неизвестно
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