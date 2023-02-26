Василий Иванов
Место рожденияд.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
Рождение ребёнка
25.04.1831
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1832
Сын: Евсигней Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Пётр
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
Смерть
Неизвестно