Салдаева (Дырдасова) Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалдаева (Дырдасова) Пелагея Семеновна

Салдаева (Дырдасова) Пелагея Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Дырдасов Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Муж: Салдаев Георгий Иванович

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.

Сын: Салдаев Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Салдаев Георгий Иванович

Рождение ребёнка
12.03.1897 ст.

Сын: Салдаев Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Салдаев Георгий Иванович

Рождение ребёнка
14.12.1898 ст.

Сын: Салдаев Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Салдаев Георгий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close