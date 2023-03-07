Салдаева (Дырдасова) Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Дырдасов Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.
Сын: Салдаев Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Салдаев Георгий Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1897 ст.
Сын: Салдаев Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Салдаев Георгий Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1898 ст.
Отец ребёнка: Салдаев Георгий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно