Искандаров Шерзод Муктарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.07.2010
Рождение ребёнка
20.04.2011
Сын: Муктаров Дониербек Шерзодович
Мать ребёнка: Курбанова Нафиса Рузиевна
Рождение ребёнка
13.02.2014
Дочь: Муктарова Гузал Шерзодовна
Мать ребёнка: Курбанова Нафиса Рузиевна