Курбанова Нафиса Рузиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбанова Нафиса Рузиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ШЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1984

Отец: Курбанов Рузи

Мать: Ашурова София

Бракосочетание
31.07.2010

Муж: Искандаров Шерзод Муктарович

Рождение ребёнка
20.04.2011

Сын: Муктаров Дониербек Шерзодович

Отец ребёнка: Искандаров Шерзод Муктарович

Рождение ребёнка
13.02.2014

Дочь: Муктарова Гузал Шерзодовна

Отец ребёнка: Искандаров Шерзод Муктарович

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