Курбанова Нафиса Рузиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1984
Отец: Курбанов Рузи
Мать: Ашурова София
Бракосочетание
31.07.2010
Рождение ребёнка
20.04.2011
Сын: Муктаров Дониербек Шерзодович
Отец ребёнка: Искандаров Шерзод Муктарович
Рождение ребёнка
13.02.2014
Дочь: Муктарова Гузал Шерзодовна
Отец ребёнка: Искандаров Шерзод Муктарович