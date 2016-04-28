Дронова (Пичугина) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.06.1936
Дата смерти28.04.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Владимир Иванович
Развод
1974
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.2016