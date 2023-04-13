Руднева Марина Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуднева Марина Никоновна

Руднева Марина Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Прасковья Митрофановна

Отец ребёнка: Руднев Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
29.09.1890

Дочь: Прасковья Митрофановна

Отец ребёнка: Руднев Митрофан Григорьевич

ГАЗО
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руднев Митрофан Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close