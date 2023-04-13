Руднева Марина Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Прасковья Митрофановна
Отец ребёнка: Руднев Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
29.09.1890
Дочь: Прасковья Митрофановна
Отец ребёнка: Руднев Митрофан Григорьевич
ГАЗО
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно