Поварницын Василiй Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поварницын Гаврила Яковлев
Мать: Домна Зиновьева
Рождение ребёнка
25.10.1841
Дочь: Неонила Васильева
Мать ребёнка: Марфа Архипова
Рождение ребёнка
25.09.1843
Сын: Поварницын Харитон Васильев
Мать ребёнка: Марфа Архипова
Рождение ребёнка
16.12.1846
Дочь: Анастасiя Васильева
Мать ребёнка: Марфа Архипова
Рождение ребёнка
08.11.1849
Сын: Поварницын Михаил Васильев
Мать ребёнка: Марфа Архипова
Рождение ребёнка
18.05.1851
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Марфа Архипова
Смерть
Неизвестно