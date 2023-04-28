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Поварницын Василiй Гаврилов

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поварницын Гаврила Яковлев

Мать: Домна Зиновьева

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.10.1841

Дочь: Неонила Васильева

Мать ребёнка: Марфа Архипова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.09.1843

Сын: Поварницын Харитон Васильев

Мать ребёнка: Марфа Архипова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.12.1846

Дочь: Анастасiя Васильева

Мать ребёнка: Марфа Архипова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.11.1849

Сын: Поварницын Михаил Васильев

Мать ребёнка: Марфа Архипова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.05.1851

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Марфа Архипова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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