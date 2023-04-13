(Поварницына) Домна Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Поварницына) Домна Зиновьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Поварницына Екатерина Гаврилова

Отец ребёнка: Поварницын Гаврила Яковлев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соломонiя Гаврилова

Отец ребёнка: Поварницын Гаврила Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поварницына Дарья Гаврилова

Отец ребёнка: Поварницын Гаврила Яковлев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Василiй Гаврилов

Отец ребёнка: Поварницын Гаврила Яковлев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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