Безбородова Февронья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезбородова Февронья Петрова

Безбородова Февронья Петрова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Безбородовъ Алексей

Отец ребёнка: Безбородовъ Климъ

Рождение ребёнка
1735

Сын: Безбородовъ Нестеръ

Отец ребёнка: Безбородовъ Климъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Безбородовъ Федотъ

Отец ребёнка: Безбородовъ Климъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безбородовъ Климъ

Смерть
1788
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close