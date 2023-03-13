Безбородова Февронья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Безбородовъ Алексей
Отец ребёнка: Безбородовъ Климъ
Рождение ребёнка
1735
Сын: Безбородовъ Нестеръ
Отец ребёнка: Безбородовъ Климъ
Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744
Сын: Безбородовъ Федотъ
Отец ребёнка: Безбородовъ Климъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безбородовъ Климъ
Смерть
1788
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан