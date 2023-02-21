Dolphin James — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dolphin James

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Место рождения

Cheshunt, Herefordshire, England

Дата рождения

29.09.1842

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1842

Отец: Dolphin James

Мать: Dolphin Agnes

Cheshunt, Herefordshire, England
Крещение
08.11.1842
Cheshunt, Hertford, England
Место жительства
1851
13 Gt Bedford St, Walcot, Somerset, England
Работа или профессия
Неизвестно
Scholar
Смерть
1931
Greenwich, London, England
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