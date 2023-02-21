Dolphin James
Место рожденияCheshunt, Herefordshire, England
Дата рождения29.09.1842
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1842
Отец: Dolphin James
Мать: Dolphin Agnes
Cheshunt, Herefordshire, England
Крещение
08.11.1842
Cheshunt, Hertford, England
Место жительства
1851
13 Gt Bedford St, Walcot, Somerset, England
Работа или профессия
Неизвестно
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Смерть
1931
Greenwich, London, England