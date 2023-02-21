Фартушняя Соломония Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1886
Дочь: Фартушняя Параскева Стефановна
Отец ребёнка: Фартушний Стефан Мефодиевич
Рождение ребёнка
28.01.1888
Дочь: Фартушняя Мария Стефановна
Отец ребёнка: Фартушний Стефан Мефодиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно