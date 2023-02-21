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Тамилин Андрей Парфёнович

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Место рождения

Margumiškis, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1906

Дата смерти

20.03.1931

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Тамилин Парфён Филимонович

Мать: Тамилина Ксения Юдевна

Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.03.1931
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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