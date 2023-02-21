Тамилин Андрей Парфёнович
Место рожденияMargumiškis, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1906
Дата смерти20.03.1931
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Тамилин Парфён Филимонович
Мать: Тамилина Ксения Юдевна
Margumiškis, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.03.1931
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis