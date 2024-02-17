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Plisnik Elisabeth Magdaleena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.04.1890

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Plisnik Anton

Мать: Plisnik Marie

Смерть
25.04.1890
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