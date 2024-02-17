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Plisnik Elisabeth Magdaleena
Plisnik Elisabeth Magdaleena
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
25.04.1890
Пол
Женский
Отец
Plisnik Anton
1851 г.р.
Мать
Plisnik Marie
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Plisnik Anton
Мать:
Plisnik Marie
Смерть
25.04.1890
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