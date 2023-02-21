Пелешенко Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелешенко Анна Борисовна

Пелешенко Анна Борисовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1940 по 1952 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пелешенко Борис Игнатович

Мать: Пелешенко Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close