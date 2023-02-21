Будкевич Виктория Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будкевич Виктория Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1970

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

УБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1970

Отец: Набоков Николай Дмитриевич

Мать: Клименко Нина Николаевна

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