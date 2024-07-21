Василий(жена Мария Пейсова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей (жена Таня)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей (жена Роза Михайловна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (муж Степан Мигурин)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия (муж Михаил)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно