Василий(жена Мария Пейсова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий(жена Мария Пейсова)

Василий(жена Мария Пейсова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей (жена Таня)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей (жена Роза Михайловна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (муж Степан Мигурин)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия (муж Михаил)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.