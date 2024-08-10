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Кизилов Александр Сергеевич

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Место рождения

Кугульта

Дата рождения

06.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1953

Отец: Кизилов Сергей Павлович

Мать: Кизилова Нина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кизилов Данил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подлесная Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1979

Дочь: Кизилова Елена Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Кизилова Марина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
11.07.1992

Дочь: Пятницына (Подлесная) Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Подлесная Наталья Дмитриевна

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