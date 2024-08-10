Кизилов Александр Сергеевич
Место рожденияКугульта
Дата рождения06.10.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1953
Отец: Кизилов Сергей Павлович
Мать: Кизилова Нина Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кизилов Данил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1979
Дочь: Кизилова Елена Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Кизилова Марина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Минск, Минск
Рождение ребёнка
11.07.1992
Дочь: Пятницына (Подлесная) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Подлесная Наталья Дмитриевна