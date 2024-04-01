Суслова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1821
Сын: Суслов Василий Казак Р. Медвежьего Козмин
Отец ребёнка: Суслов Козма Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суслов Илья Козмин
Отец ребёнка: Суслов Козма Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суслов Козма Федотов
Смерть
Неизвестно