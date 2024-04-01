Суслова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1821

Сын: Суслов Василий Казак Р. Медвежьего Козмин

Отец ребёнка: Суслов Козма Федотов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Илья Козмин

Отец ребёнка: Суслов Козма Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Козма Федотов

Смерть
Неизвестно
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