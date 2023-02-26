Евдокия Ерофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.04.1844
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1847
Сын: Василий ст
Отец ребёнка: Середин Козма Михайлов
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1852
Сын: Василий Козмин
Отец ребёнка: Середин Козма Михайлов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1862
Дочь: Устинья Козмина
Отец ребёнка: Середин Козма Михайлов
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно