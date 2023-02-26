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Евдокия Ерофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Ерофей

Мать: ?

Бракосочетание
23.04.1844

Муж: Середин Козма Михайлов

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1847

Сын: Василий ст

Отец ребёнка: Середин Козма Михайлов

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1852

Сын: Василий Козмин

Отец ребёнка: Середин Козма Михайлов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1862

Дочь: Устинья Козмина

Отец ребёнка: Середин Козма Михайлов

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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