Иванов Михаил Евстьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Михаил Евстьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.05.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1886 ст.

Сын: Иванов Иван михайлович

Мать ребёнка: Иванова Мария Васильевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Мария Васильевна

Смерть
25.05.1916 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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