Иванов Михаил Евстьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.05.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1886 ст.
Мать ребёнка: Иванова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Мария Васильевна
Смерть
25.05.1916 ст.