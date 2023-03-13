Оренбуркина Ефросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1869
Сын: Оренбуркинъ Лавръ
Отец ребёнка: Оренбуркинъ Матвей
Рождение ребёнка
07.10.1872
Сын: Оренбуркинъ Яковъ
Отец ребёнка: Оренбуркинъ Матвей
Рождение ребёнка
22.08.1876
Отец ребёнка: Оренбуркинъ Матвей
Рождение ребёнка
12.08.1881
Дочь: Оренбуркины Васса Наталья
Отец ребёнка: Оренбуркинъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оренбуркинъ Матвей