Оренбуркина Ефросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оренбуркина Ефросинья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1869

Сын: Оренбуркинъ Лавръ

Отец ребёнка: Оренбуркинъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1872

Сын: Оренбуркинъ Яковъ

Отец ребёнка: Оренбуркинъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1876

Сын: Оренбуркинъ Александръ

Отец ребёнка: Оренбуркинъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1881

Дочь: Оренбуркины Васса Наталья

Отец ребёнка: Оренбуркинъ Матвей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оренбуркинъ Матвей

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